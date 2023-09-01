В этом году 1 сентября среди учеников начального этапа школьного образования (1-4-х классов) самыми популярными именами стали Роберт (Roberts) и София (Sofija). Об этом свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

По данным ЦСУ, в этом году среди учеников начальных школ больше всего мальчиков по имени Роберт, Густавс, Маркус, Ралфс, Карлис, Эмилс, Артем, Александр, Даниэль и Артур. В Топ-10 женских имен входят: София, Эмилия, Марта, Алисе, Анна, Виктория, Элизабете, Паула, Элза и Катрина.

В Риге в тройку самых популярных мужских имен попали Роберт, Александр и Артем. Топ-10 в столице закрывают Густавс, Карлис, Марк, Максим, Эрнест, Артур и Маркус. В свою очередь, Топ-10 женских имен в Риге выглядит так: София, Анна, Эмилия, Марта, Алисе, Виктория, Элизабете, Мария, Анастасия и Паула.

В окрестностях столицы самыми популярными именами среди мальчиков стали Густавс, Роберт, Ралфс, Карлис, Екабс, Маркус, Эрнест, Оливер, Эмилс и Марк, а среди девочек — Эмилия, Марта, София, Алисе, Анна, Паула, Элза, Элизабете, Эстере и Катрина.

В Видземе лидирующие позиции среди мужских имен сохраняют Роберт, Янис, Маркус, Густавс, Эмилс, Карлис, Ралфс, Кристерс, Артур и Адриан. Топ-10 самых популярных женских имен среди учениц начальных школ выглядит так: Марта, Эмилия, Алисе, Паула, Кейта, Дарта, Эвелина, Эстере, Элза и Элизабете.

В Курземе мальчиков, которые учатся в младших классах, чаще всего зовут Роберт, Ралфс, Карлис, Густавс, Адриан, Эмилс, Маркус, Оливер, Валтерс и Эрнест. Между тем, самые популярные имена для юных жительниц Курземе — Эмилия, Марта, София, Алисе, Анна, Паула, Элза, Элизабете, Габриела и Кейта.

Большую часть младших классов в школах Земгале составляют мальчики по имени Роберт, Маркус, Густавс, Адриан, Ралфс, Артур, Эмилс, Карлис, Янис и Даниэль. В свою очередь, лидером женского топа является Алисе, за ней следуют Марта, София, Эмилия, Паула, Эвелина, Виктория, Николь, Кейта и Катрина.