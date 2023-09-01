В понедельник, 4 сентября, "Новое Единство", Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) и "Прогрессивные" продолжат работу над формированием будущего правительства, сообщила сегодня, 1 сентября, на пресс-конференции кандидат в премьер-министры от "Нового Единства" Эвика Силиня.

Это заявление последовало после того, как "Объединенный список" (ОС) объявил о своем решении не присоединяться к правительству "Нового Единства", СЗК и "Прогрессивных".

Силиня добавила, что "двери все еще в определенной степени открыты" для тех партий, которые готовы отложить в сторону свои идеологические установки и договориться о задачах, которые нужно выполнить.

Однако сейчас нет времени на "пустые разговоры и долгое танго", которые до сих пор наблюдались при формировании коалиции, подчеркнула кандидат на пост премьера.

Силиня подчеркнула, что есть партии, имея в виду "Новое Единство", СЗК и "Прогрессивных", которые хотят работать и брать на себя ответственность за решение наболевших в обществе проблем. Создатели будущего правительства готовы работать над предотвращением угроз безопасности, а также над решением таких социальных проблем, как рост тарифов Sadales tīkls и процентных ставок по ипотечным кредитам.

Комментируя отказ ОС работать в правительстве, кандидат в премьеры отметила, что это "исторически уникальная ситуация в латвийской политике, поскольку даже часть политиков из ОС не очень понимают, почему они так решили".

Как сообщила агентству LETA представитель "Нового Единства" Анна Удре, Силиня подчеркнула, что в процессе переговоров ОС было показано "особое расположение". Лидеров партии неоднократно выслушивали, заявила Силиня, ссылаясь на неформальные консультации.

"Я потратила очень много времени, буквально уговаривая политиков ОС присоединиться к правительству и работать", — сказала Силиня, отметив, что, к сожалению, со стороны лидеров ОС прозвучала "только обида", которую, очевидно, некоторые коллеги не смогли преодолеть.

"К сожалению, я сейчас не могу позволить себе продолжать ждать. Ситуация с безопасностью у границ нашей страны не позволяет нам вступать в дискуссии об идеологических противоречиях. Сейчас неподходящее время", — подчеркнула действующий министр благосостояния.

"На этот раз предстоит выбор между работой и ее отсутствием. Двери были открыты для всех и открыты до сих пор, но тянуть время, что практикуют отдельные партии, больше неприемлемо", — подчеркнула кандидат в премьер-министры.

"Хочу подчеркнуть, что это не только выбор партий, но и индивидуальный выбор каждого политика — работать или не работать", — заявила Силиня.