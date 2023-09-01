Нынешний спикер Сейма Эдвардс Смилтенс ("Объединенный список") потеряет свою должность, так как представляемая им политическая сила "Объединенный список" (ОС) не войдет в следующую коалицию, заявил на пресс-конференции 1 сентября заместитель председателя парламентской фракции "Нового Единства" Эдмундс Юревицс.

На вопрос о том, сможет ли Смилтенс сохранить пост спикера Сейма после смены коалиции, Юревицс ответил отрицательно.

Он назвал странной ситуацию, когда вторым высшим должностным лицом страны является человек, который не состоит в коалиции. "Посты должны занимать те, кто хочет работать", — подчеркнул Юревицс.

Он пояснил, что публичные заявления ОС в прессе и различные громкие фразы были поводом для отказа от работы в возглавляемой Эвикой Силиней коалиции. "Это не было настоящим желанием работать", — оценил действия ОС депутат.

Как сообщалось ранее, работу над формированием будущего правительства продолжат "Новое Единство", Союз зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивные", сообщила сегодня на пресс-конференции с другими политиками "Нового Единства" номинированная на пост премьер-министра Силиня.