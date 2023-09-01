В субботу в Латвии временами будут идти дожди, местами ожидаются сильные дожди, возможны и грозы, прогнозируют синоптики.

Сквозь облака время от времени будет светить солнце. Умеренный ветер с юга и запада в порывах достигнет скорости 9-13 метров в секунду, местами на побережье и во время дождя ожидаются порывы до 14-17 метров в секунду.