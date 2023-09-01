Фото: LETA
В субботу в Латвии временами будут идти дожди, местами ожидаются сильные дожди, возможны и грозы, прогнозируют синоптики.

Сквозь облака время от времени будет светить солнце. Умеренный ветер с юга и запада в порывах достигнет скорости 9-13 метров в секунду, местами на побережье и во время дождя ожидаются порывы до 14-17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до +10…+15 градусов, днем воздух прогреется до +16…+20 градусов.

В Риге в ближайшие сутки временами будет идти дождь, возможны ливни. При умеренном южном, юго-западном ветре температура воздуха ночью составит +14 градусов, днем не превысит +19 градусов.

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