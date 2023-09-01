"У нас команда мечты! Пока я был в родной для Артурса Жагарса и Артура Страутиньша Пумпурской школе (мне тоже посчаствилось там учиться), ребята обыграли Испанию! Поздравляю!", — в соцсети "X" (ранее Twitter) поздравил сборную Латвию по баскетболу президент Латвии Эдгар Ринкевич. В День знаний, 1 сентября, президент посетил Пумпурскую среднюю школу, в которой также сам учился.

"Мы есть и будем лучшими. И если Бог даст нам победу, то мы пойдем настолько далеко, насколько сможем. И — так держать!" — написал президент в своем поздравлении.

Mums ir sapņu komanda! Kamēr es pa Artūra Žagara un Artūra Strautiņa dzimto Pumpuru skolu (man arī tur palaimējas mācīties), puiši uzvar Spāniju! Apsveicu! "Mēs esam un būsim tie labākie

Un, ja Dievs dos mums uzvarēt

Tad mēs iesim tik tālu, cik varēsim

Un — tā tik turēt!" 🇱🇻🏀✌️ — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 1, 2023

1 сентября Эдгар Ринкевич посетил не только школу в Пумпури, которую закончил сам, но и торжественные мероприятия в двух школах столицы — в Рижской Литовской средней школе и Рижской Государственной классической гимназии. Короткий фотоотчет:

С победой баскетбольную сборную поздравили кандидат в премьеры Эвика Силиня и ушедший в отставку премьер Кришьянис Кариньш.

Fantastiska spēle un vēsturisks varoņdarbs! Latvijas izcilā izlase uzvar pasaules ranga līderi Spāniju! 🏀

Mūsu zeme — Latvija!🇱🇻🇱🇻🇱🇻

🇱🇻 #TrīsZvaigznes #FIBAWC pic.twitter.com/xwYmqlIVq7

— EVIKA 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) September 1, 2023

