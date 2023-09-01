"У нас команда мечты! Пока я был в родной для Артурса Жагарса и Артура Страутиньша Пумпурской школе (мне тоже посчаствилось там учиться), ребята обыграли Испанию! Поздравляю!", — в соцсети "X" (ранее Twitter) поздравил сборную Латвию по баскетболу президент Латвии Эдгар Ринкевич. В День знаний, 1 сентября, президент посетил Пумпурскую среднюю школу, в которой также сам учился.
"Мы есть и будем лучшими. И если Бог даст нам победу, то мы пойдем настолько далеко, насколько сможем. И — так держать!" — написал президент в своем поздравлении.
1 сентября Эдгар Ринкевич посетил не только школу в Пумпури, которую закончил сам, но и торжественные мероприятия в двух школах столицы — в Рижской Литовской средней школе и Рижской Государственной классической гимназии. Короткий фотоотчет:
С победой баскетбольную сборную поздравили кандидат в премьеры Эвика Силиня и ушедший в отставку премьер Кришьянис Кариньш.
Как уже сообщалось, Латвия сделала шаг к четвертьфиналу чемпионата мира по баскетболу, одержав еще одну историческую победу в пятницу, 1 сентября, сенсационно разгромив сильнейшую на данный момент команду планеты — Испанию, обладателя Кубка мира и чемпиона Европы.