"Нет такого закона, что нельзя с одноклассниками на другом языке говорить в школе. Это, наверное, правило самой школы. Может быть, они так чрезмерно стараются создать языковую среду. И это обычно не работает — это вызывает обратный эффект с точки зрения психологии", — сказала министр образования: "Если мы говорим о создании среды — то это возможность разговаривать на латышском с учителями, с друзьями, одноклассниками. (..) Если мы внедряем систему наказаний и пытаемся вот таким образом ограничивать — я думаю, это не совсем правильно! Здесь нужно больше работать с тем, чтобы детям создавать возможности".