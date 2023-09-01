В День знаний в большом интервью порталу "ТЧК" на портале Rus.LSM.lv и.о. министра образования Анда Чакша ("Новое Единство") сказала, что детям нельзя запретить говорить на родном языке на переменах.
"Нет такого закона, что нельзя с одноклассниками на другом языке говорить в школе. Это, наверное, правило самой школы. Может быть, они так чрезмерно стараются создать языковую среду. И это обычно не работает — это вызывает обратный эффект с точки зрения психологии", — сказала министр образования: "Если мы говорим о создании среды — то это возможность разговаривать на латышском с учителями, с друзьями, одноклассниками. (..) Если мы внедряем систему наказаний и пытаемся вот таким образом ограничивать — я думаю, это не совсем правильно! Здесь нужно больше работать с тем, чтобы детям создавать возможности".
На прямой вопрос ТЧК, можно ли запретить общение на русском языке на переменах, Чакша: "Я думаю, что нет! Думаю, не могут запретить разговаривать ни на каком языке. Может, на эстонском они хотят разговаривать — может, они так тренируют язык. Я бы сказала, что нет — но тогда надо спрашивать [в школе], что это за правила, на каком основании они так делают".