Завершается возведение несущих конструкций будущей магистрали Rail Baltica над улицей Дзирнаву в Риге. Уже в понедельник, 4 ноября, над новым путепроводом начнутся работы по асфальтирования. А через неделю, 11 ноября, планируется открыть проезд под железной дорогой.
Об этом принформировала компания BERERIX, проводящая работы
Проезд был перекрыт с конца июля. За истекший период масштабные строительные работы, отлиты крупные железобетонные конструкции, проведена реконструкция инженерных коммуникаций, частично обновлено дорожное покрытие и выполнены другие работы.
Ранее планировалось открыть этот участок улицы с 31 августа, но, как признал подрядчик, крайне дождливая погода не позволяла завершить работы.
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