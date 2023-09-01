Завершается возведение несущих конструкций будущей магистрали Rail Baltica над улицей Дзирнаву в Риге. Уже в понедельник, 4 ноября, над новым путепроводом начнутся работы по асфальтирования. А через неделю, 11 ноября, планируется открыть проезд под железной дорогой.

Об этом принформировала компания BERERIX, проводящая работы

Проезд был перекрыт с конца июля. За истекший период масштабные строительные работы, отлиты крупные железобетонные конструкции, проведена реконструкция инженерных коммуникаций, частично обновлено дорожное покрытие и выполнены другие работы.