В Латвии 68% автоводителей сами признают, что склонны к агрессивному вождению, свидетельствуют результаты опроса “Индекса ответственного вождения Carlsberg 0.0”

Среди них 9% водителей признались, что часто водят агрессивно, а 59% — редко. В свою очередь, 32% автоводителей отметили, что не склонны к агрессивному вождению.

Мужчины чаще признавали, что агрессивно водят автомобиль. Часто агрессивно водят 11% опрошенных мужчин и 7% женщин, реже — 64% мужчин и 52% женщин.

По сравнению с результатами опроса прошлого года, существенно увеличилось число тех водителей, которые редко, но прибегают к агрессивному вождению. В прошлом году это признали 50% респондентов.

Также увеличилось количество водителей, которые часто водят машину агрессивно (в 2022 году — 7%). В прошлом году также наблюдалась тенденция, что мужчины чаще признаются в агрессивном вождении.

Согласно результатам опроса, водители в возрасте от 18 до 29 лет (21%) чаще признаются в агрессивном вождении, а водители в возрасте от 60 до 74 лет (44%) чаще всего утверждают, что никогда не водили агрессивно.

Самые агрессивные водители — в Риге (12%) и Курземе (13%). В свою очередь, наименее агрессивные водители в Земгале (36%) и Латгале (36%).