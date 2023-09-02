Среди них 9% водителей признались, что часто водят агрессивно, а 59% — редко. В свою очередь, 32% автоводителей отметили, что не склонны к агрессивному вождению.
Мужчины чаще признавали, что агрессивно водят автомобиль. Часто агрессивно водят 11% опрошенных мужчин и 7% женщин, реже — 64% мужчин и 52% женщин.
По сравнению с результатами опроса прошлого года, существенно увеличилось число тех водителей, которые редко, но прибегают к агрессивному вождению. В прошлом году это признали 50% респондентов.
Также увеличилось количество водителей, которые часто водят машину агрессивно (в 2022 году — 7%). В прошлом году также наблюдалась тенденция, что мужчины чаще признаются в агрессивном вождении.
Согласно результатам опроса, водители в возрасте от 18 до 29 лет (21%) чаще признаются в агрессивном вождении, а водители в возрасте от 60 до 74 лет (44%) чаще всего утверждают, что никогда не водили агрессивно.
Самые агрессивные водители — в Риге (12%) и Курземе (13%). В свою очередь, наименее агрессивные водители в Земгале (36%) и Латгале (36%).
Опрос проводился в июле совместно с "Школой безопасного вождения" и исследовательским центром Norstat. В нем приняли участие 1000 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.