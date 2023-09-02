За последние годы увеличилось количество образовательных учреждений, которые прошли периодическое техническое освидетельствование. С 2015 года до конца августа этого года обследовано 455 образовательных учреждений, что составляет 23% от всех 1976 зданий данной категории, находящихся под надзором Государственного бюро строительного контроля (BVKB), сообщили порталу Delfi в BVKB.

После оценки представленных заключений, в которых нанятые владельцами зданий сертифицированные строительные специалисты проверили техническое состояние зданий, было констатировано, что с 2019 года, когда был начат сбор этих данных, в 18% образовательных учреждений не было выявлено несоответствий, в 58% были обнаружены влияющие на безопасность повреждения, которые должен устранить владелец объекта, однако они не угрожают безопасности эксплуатации постройки. В свою очередь, в 24% зданий были выявлены повреждения, свидетельствующие о том, что здание или его часть находится в предаварийном или аварийном состоянии и ее эксплуатация небезопасна.

В августе прошлого года обязанность по привлечению строительного специалиста и проверке здания выполнили владельцы 442 образовательных учреждения — дошкольных учебных заведений, школ, университетов и зданий, предназначенных для исследовательской деятельности.

Обязанность владельцев общественных зданий II и III групп проводить периодический технический осмотр каждые 10 лет определена постановлением Кабинета министров, и сделать это необходимо до ноября 2024 года.

"Учитывая, что под надзором нашего бюро находится почти 2000 учебных заведений, а периодический осмотр проведен в четверти, что больше, чем год назад, нужно признать, что ситуация улучшается, но слишком медленно. Поэтому повторно призываю владельцев не только учебных заведений, но и других общественных зданий не откладывать это обязательство до последнего момента, таким образом можно избежать траты еще больших средств в будущем. В Латвии есть 3158 сертифицированных строительных специалистов, которые имеют право проводить периодическое освидетельствование, так что, если вовремя запланировать средства на ремонт, то привлечение специалистов не может быть проблемой", — заявил директор BVKB Светлана Мякушина.

С 2015 года BVKB лично проверило состояние 2185 переданных в эксплуатацию образовательных учреждений — больше, чем сейчас находится под его контролем. Это можно объяснить тем, что в 2022 году вступили в силу изменений в нормативной базе. Они изменили концепцию относящихся к офисам общественных зданий третьей группы — критерий отбора 1000м2 заменил предыдущий (100 человек, находящихся в здании одновременно).

В этом году строительные инспекторы BVKB посетили 32 учебных заведения: восемь впервые, 24 — повторно. Из проверенных в этом году учреждений четыре находятся в хорошем состоянии и нарушений не обнаружено, зафиксировано 22 влияющих на безопасность несоответствия — трещины, состояние материала, например, коррозия металла, гнилая древесина, а шесть учебных заведений находятся в плохом состоянии — их частичная или полная эксплуатация не допускается.

Эксплуатация половины находящихся в плохом состоянии объектов была прекращена владельцами до визита представителей ведомства, однако строительные инспекторы решили удостовериться, не представляют ли они опасности для окружающих.

Несмотря на сокращение количества учебных заведений, в этом году ведомство сдало в эксплуатацию шесть новых и 16 реконструированных образовательных учреждений.

Строительные работы в основном направлены на реконструкцию существующих зданий и связанной с ними инфраструктуры, в том числе проведены реконструкции, связанные с обновлением строительных конструкций и помещений, улучшением инженерных сетей, систем вентиляции, улучшением окружающей среды и повышением энергоэффективности.

На строительные работы были выделены средства программ поддержки, направленных на безопасность и устойчивость зданий, а также на экономию ресурсов. Строительные инспекторы BVKB пришли к выводу, что качеству строительных работ в целом уделяется больше внимания и имеет тенденцию к улучшению.

Обеспечивается более тщательный контроль качества строительных материалов, больше внимания уделяется выбору технологий, используемых при строительных работах.