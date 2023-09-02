В среду, 6 сентября, президент Эдгар Ринкевич встретится с кандидатом в премьер-министры Эвикой Силиней ("Новое Единство"), сообщили в президентской канцелярии.

Встреча состоится в 9:30 в Рижском замке.

В пятницу, 1 сентября, после очередного раунда переговоров с партиями Силиня заявила, что работу по формированию нового правительства продолжат "Новое Единство", Союз зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивные".

Это заявление кандидат в премьер-министры сделала после решения "Объединенного списка" (ОС) не участвовать в коалиции с "Новым Единством", СЗК и "Прогрессивными".