Партия "Прогрессивные" хочет, чтобы декларация следующего правительства фокусировалась на конкретных задачах, измеримых результатах и едином видении того, куда должна двигаться страна. Такое мнение в интервью агентству LETA высказал председатель парламентской фракции "Прогрессивных" Каспарс Бришкенс.

По мнению Бришкенса, ранее министерства считали себя "изолированными хозяйствами", пытались предотвратить вмешательства политических конкурентов, поэтому партнерам по сотрудничеству будет важно выдвинуть общую правительственную установку при согласовании списка задач.

Приоритетами "Прогрессивных" будут конкурентоспособная и устойчивая экономика, например, более активная индустриальная политика, содействие устойчивости климата, инновации, развитие рынка труда. Также приоритетами политической силы являются вопросы прав человека. По словам Бришкенса, партия хочет, чтобы общество чувствовало себя в безопасности и больше заботилось друг о друге, а также в целом стало бы более солидарным и инклюзивным, чтобы каждый мог наслаждаться юридическим равноправием.

В то же время "Прогрессивные" согласны с "Новым Единством" и Союзом "зеленых" и крестьян (СЗК), что хотят видеть Латвию современной европейской страной, отметил Бришкенс.