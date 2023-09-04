Роль Латвийского радио как общественного средства массовой информации особенно важна в настоящий момент, когда существенно возросла дезинформация, считает президент Эдгар Ринкевич.

Как сообщил агентству LETA советник президента Мартиньш Дрегерис, в понедельник в Рижском замке Ринкевич встретился с председателем правления Латвийского радио Уной Клапкалне.

В ходе встречи стороны обсудили приоритеты в работе руководства Латвийского радио, вопросы вещания в приграничных районах Латвии, вопросы управления общественными СМИ, а также планируемые модели слияния и финансирования общественных СМИ.

В разговоре президент выразил уверенность, что роль Латвийского радио как общественного средства массовой информации особенно важна в данный момент, так как латвийское общество должно получать всеобъемлющую, объективную и качественную информацию в то время, когда значительно возросла дезинформация.

В ходе встречи президенту было высказано мнение и предложения по концепции объединения общественных СМИ, предложенной Советом общественных электронных СМИ.

В понедельник президент также встретился с председателем правления Латвийского телевидения Иваром Приеде, чтобы обсудить концепцию объединения государственных СМИ и модель ее финансирования.