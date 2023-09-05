Важно обеспечить полноценную и инклюзивную повседневную жизнь для каждого жителя Латвии, подчеркнул президент Эдгар Ринкевич во время встречи в Рижском замке с представителями организации сотрудничества людей с особыми потребностями Sustento.

Как сообщила представитель медиацентра президентской канцелярии Элина Креса, на встрече обсуждались актуальные вопросы в работе организаций, представляющих интересы людей с ограниченными возможностями и пациентов с хроническими заболеваниями.

Президент отметил, что во время встречи актуализированы давние и новые проблемы. Как подчеркнул Ринкевич, важно, чтобы у каждого жителя Латвии была полноценная и инклюзивная повседневная жизнь, с возможностями трудоустройства и хорошим качеством.

"Я надеюсь, что новое правительство примет во внимание также принципы инклюзивной социальной политики", — сказал во время встречи президент.