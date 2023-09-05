Как сообщил агентству LETA советник президента Мартиньш Дрегерис, во время встречи Ринкевич отметил, что во время осенней сессии Сейму предстоит рассмотреть ряд важных вопросов, в том числе утвердить новый Кабинет министров.
Важной задачей президент назвал также принятие госбюджета на 2024 год, особенно увеличение финансирования для сферы внутренних дел.
Также необходимо работать над поправками к закону о финансировании государственной обороны, которые нацелены на то, чтобы его объем составил 3% от ВВП вместо нынешних 2,5%.
Президент также указал, что парламент должен работать над проблемой высоких кредитных платежей и препятствий для более активного кредитования. Необходимо пересмотреть систему тарифов, учитывая интересы общества и государственных монополий.
Президент напомнил, что осенью Сейму предстоит работа над концепцией национальной безопасности и обороны и законом о национальной кибербезопасности. Ринкевич также ожидает активного участия Сейма в пересмотре политики наказаний.
Президент подчеркнул, что законодательный процесс должен быть качественным, чтобы поспешные и непродуманные решения впоследствии не пришлось "лихорадочно исправлять", подрывая доверие общества и создавая впечатление о неспособности Латвии быть последовательной.
"Сейм должен быть способен работать быстро, чтобы адекватно реагировать на внутри- и внешнеполитические события, но принятие законов ночью не должно становиться нормой. Я надеюсь на тесное сотрудничество в обеспечении качества законодательного процесса", - подчеркнул Ринкевич.