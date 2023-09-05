Для решения неотложных задач необходимо дееспособное правительство, заявил президент Эдгар Ринкевич, который сегодня в Рижском замке встретился с председателем Сейма Эдвардом Смилтенсом и руководителями фракций, чтобы обсудить задачи осенней сессии парламента.

Как сообщил агентству LETA советник президента Мартиньш Дрегерис, во время встречи Ринкевич отметил, что во время осенней сессии Сейму предстоит рассмотреть ряд важных вопросов, в том числе утвердить новый Кабинет министров.

Важной задачей президент назвал также принятие госбюджета на 2024 год, особенно увеличение финансирования для сферы внутренних дел.

Также необходимо работать над поправками к закону о финансировании государственной обороны, которые нацелены на то, чтобы его объем составил 3% от ВВП вместо нынешних 2,5%.

Президент также указал, что парламент должен работать над проблемой высоких кредитных платежей и препятствий для более активного кредитования. Необходимо пересмотреть систему тарифов, учитывая интересы общества и государственных монополий.

Президент напомнил, что осенью Сейму предстоит работа над концепцией национальной безопасности и обороны и законом о национальной кибербезопасности. Ринкевич также ожидает активного участия Сейма в пересмотре политики наказаний.

Президент подчеркнул, что законодательный процесс должен быть качественным, чтобы поспешные и непродуманные решения впоследствии не пришлось "лихорадочно исправлять", подрывая доверие общества и создавая впечатление о неспособности Латвии быть последовательной.