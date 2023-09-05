Инцидент произошел около 10:15. На крики женщины отозвалась соседка. Она пришла на помощь и вызвала полицию. В тот же день полицейские задержали предполагаемую грабительницу. Против нее возбуждено уголовное дело.
По предварительной информации, женщины были знакомы. Нападение произошло в квартире пожилой женщины. У нее был похищен мобильный телефон.
Предполагаемая преступница могла находиться в состоянии опьянения. За грабеж и причинение телесных повреждений ей может грозить лишение свободы сроком до восьми лет с конфискацией имущества.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.