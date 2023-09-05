Утром в понедельник, 4 сентября, в Вентспилсе была ограблена пожилая женщина. При нападении пенсионерке были нанесены телесные повреждения. Подозреваемая в преступлении была вскоре задержана сотрудниками Госполиции.

Инцидент произошел около 10:15. На крики женщины отозвалась соседка. Она пришла на помощь и вызвала полицию. В тот же день полицейские задержали предполагаемую грабительницу. Против нее возбуждено уголовное дело.

По предварительной информации, женщины были знакомы. Нападение произошло в квартире пожилой женщины. У нее был похищен мобильный телефон.