К следующей неделе должна быть ясность относительно должностей отраслевых министров, заявила сегодня журналистам после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем кандидат в премьер-министры Эвика Силиня.

Она рассказала, что обсудила с президентом ход переговоров по созданию потенциально более широкой коалиции. По словам Силини, Ринкевич продемонстрировал понимание того, что согласно нынешнему предложению коалицию планируется формировать в составе трех партий: "Нового Единства", Союза зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивных".

"Сейчас мы находимся в процессе обсуждения как декларации правительства, так и состава министров. Все высказанные предположения - слухи. Как только будет подтверждено, какие партии возьмут на себя ответственность за те или иные сферы, я объявлю об этом", - сказала кандидат в премьер-министры.

Кроме того, Силиня обратила внимание, что в будущей коалиции достигнута договоренность, по которой СЗК не станет претендовать на должности министров юстиции, внутренних дел, обороны и иностранных дел. Кандидат на пост премьер-министра подчеркнула, что партии работают над тем, чтобы 15 сентября в Сейме могло состояться голосование за новое правительство.

На вопрос, будут ли восемь министерских постов в новом правительстве находиться под контролем "Нового Единства", пять - в ведении СЗК, а три - "Прогрессивных", Силиня ответила утвердительно, так как такое разделение кажется логичным, однако в ходе переговоров могут возникнуть отклонения и, возможно, будут найдены еще более подходящие решение.

По словам политика, партнеры постараются придерживаться достаточно лаконичного текста правительственной декларации. По ее мнению, как только будут определены отраслевые министры, было бы хорошо, если бы они тоже ознакомились с текстом декларации и высказали свое мнение.

"Установки партий и обещания своим избирателям - это основные принципы, по которым мы создаем правительственную декларацию. Новшеством может стать приложение со списком задач, которые предстоит выполнить до января, который будет пересматриваться через полгода или год. Об этом мы еще договоримся", - сказала Силиня.

Говоря о упомянутых задачах, кандидат на пост премьер-министра сообщила, что одна из них - найти возможности более плавного перехода для физических лиц на тарифы АО "Sadales tīkls". Кроме того, необходимо найти решения проблемы крупных выплат процентов по кредитам и повышения конкурентоспособности банков, чтобы физические лица могли легче переходить из одного банка в другой.

"Государственный бюджет на следующий год также является одним из приоритетов, который включает в себя задачи в сферах здравоохранения, образования и безопасности. Бюджет сам по себе станет серьезной задачей для новой коалиции", - подчеркнула Силиня.

Партия "Честь служить Риге" (ЧСР) сегодня примет решение о сотрудничестве с СЗК, который потенциально представлен в коалиции будущего правительства. Позитивное решение может означать поддержку председателя ЧСР, внефракционного депутата Олега Бурова, новому правительству на предстоящих парламентских выборах.

Кандидат в премьер-министры отметила, что СЗК хочет сотрудничать с ЧСР, в результате чего может увеличиться число голосов коалиции.

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