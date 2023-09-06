В ночь на среду, 6 сентября, скончался бывший депутат Юрмальской думы Илмарс Анчанс, подтвердила дочь Анчанса — Марта Клейна.

Как свидетельствуют данные архива LETA, родившийся в 1940 году Анчанс в 1973 году окончил Первый Московский медицинский институт. Позже он работал врачом в различных медучреждениях.

В 1995 году Анчанс участвовал в парламентских выборах от списка "Наша земля/Антикоммунистический Союз". В 1997 году он впервые был избран депутатом Юрмальской думы. В думе он проработал несколько созывов.

Наибольшее внимание общественности Анчанс привлек в 2005 году во время так называемого "Юрмалгейта", сообщив Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией о предложении взятки в размере 20 000 евро взамен на поддержку кандидатуры Юриса Хлевицкиса на пост мэра Юрмалы.

Хлевицкис после этого несколько лет провел в тюрьме, но но когда журналисты проанализировали материалы следствия, они также выявили причастность к инциденту политиков Айнара Шлесера и Андраша Шкеле.

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