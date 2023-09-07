С 1 июля следующего года вступить в брак будет разрешено без свидетелей, предусматривают поправки к Гражданскому закону, поданные министром юстиции Инесе Либиней-Эгнере ("Новое Единство").

В Гражданском законе уточняется норма, гласящая, что бракосочетание совершается в личном присутствии жениха и невесты. Оговаривается, что жених и невеста могут пригласить одного или двух совершеннолетних свидетелей, однако отсутствие свидетелей не является препятствием для заключения брака.

Эта норма Гражданского закона будет применяться к тем желающим вступить в брак, которые подадут соответствующее заявления и иные необходимые документы с 1 июля 2024 года и далее.

Инесе Либиня-Эгнере и другие представители Министерства юстиции пояснили, что вопрос о необходимости обязательного присутствия свидетелей при регистрации брака обсуждается уже давно, сообщает агентство LETA. Сегодня требование об обязательном присутствии двух совершеннолетних свидетелей уже не имеет юридического значения, это вопрос исторической традиции, говорится в аннотации к поправкам.

Министерство указало, что присутствие свидетелей стало формальным. Исторически у свидетелей была обязанность своим присутствием и подписью заверять факт заключения брака, а также то, что брак заключен по доброй воле, однако сейчас эту обязанности "успешно осуществляют должностные лица загсов".

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