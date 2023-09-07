С 7 по 9 сентября в ночное время из-за асфальтирования улиц будет ограничено движение транспорта на набережной Генерала Радзиньша и на прилегающих к ней перекрестках. Работы ведутся в рамках интеграции проекта Rail Baltica в инфраструктуру центра Риги.

В зависимости от погоды асфальтироваться будут последовательно набережная Генерала Радзиньша от пересечения с улицей 13 января до улицы Тургенева (в сторону от центра города), затем работы продолжатся на участке набережной от улицы Тургенева до улицы Езусбазницас (в сторону от центра).

После этого будет асфальтироваться участок набережной от улицы Езусбазницас до пересечения с улицей 13 января (в сторону центра города), а последним - перекресток набережной Генерала Радзиньша и улицы 13 января.

С учетом того, что во время укладки асфальта движение в отдельных местах будет существенно ограничено, водителей просят быть внимательными и следовать дорожным знакам и указаниям регулировщиков.

Работы по интеграции Rail Baltica в инфраструктуру центра Риги начались в феврале. До конца года в районе Центрального вокзала будут реконструированы три перекрестка и построена современная инфраструктура для пешеходов, велосипедистов и общественного транспорта.

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