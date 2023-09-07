Сейм в окончательном чтении принял поправки в Закону о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий, расширив полномочия самоуправления их запрещать и полномочия полиции их прерывать.

Поправки были предложены депутатом от "Нового Единства" Андреем Целяпитерсом.

Закон определяет публичные мероприятия как общественно доступные мероприятия в общественном месте, организованные физическим или юридическим лицом — праздничные, поминальные, развлекательные, спортивные или организованные для отдыха. В законе уже до этого было указано, что самоуправление может отказать организаторам в разрешении, а теперь уточнены случаи, в которых самоуправление может запретить мероприятие.

Отказать можно в случае, если организатор предоставил неверные сведения о мероприятии, если мероприятие не получится провести в запланированном месте или в запланированное время, если у организатора уже было административное наказание за нарушение в организации мероприятия, если мероприятие в конкретном месте и в конкретное время создает угрозу общественному порядку и общественной безопасности, а также угрожает жизни и здоровью людей. Кроме того, отказать можно в том случае, если мероприятие не отвечает определению публичного мероприятия. Самоуправление также получит право аннулировать уже выданное решение, если изменились обстоятельства.

Госполиция и муниципальная полиция получат право прекращать мероприятие, если его проведение угрожает общественному порядку, общественной безопасности, а также жизни или здоровью людей.

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