В понедельник, 11 сентября, баскетбольная сборная Латвии вернется домой. В честь этого события в центре Риги, около памятника Свободы, в 17.30 состоится встреча болельщиков с латвийскими баскетболистами.

Более подробная информация о маршруте в Риге, по которому спортсмены будут добираться от аэропорта "Рига" до памятника Свободы, будет предоставлена в понедельник.

Как сообщалось ранее, на проходящем на Филиппинах чемпионате мира по баскетболу сборная Латвии обыграла сборную Италии (87:82) и теперь сыграет за пятое место.

В четвертьфинале Латвия уступила Германии (79:91), тогда как Италия попала под разгром от США (63:100). На подготовку к матчу за 5-8-е места итальянцы имели на сутки больше, но не сумели извлечь из этого выгоды.

В матче за 5-е место Латвия сыграет с победителем пары Литва — Словения. Свой последний матч на ЧМ-2023 Латвия проведет 9 сентября.

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