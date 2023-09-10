Движение будет ограничено с 16:30 до окончания мероприятия:
- На участке бульвара Аспазияс от Кр. Барона до улицы Калькю;
- На участке бульвара Бривибас от бульвара Райниса до улицы Меркеля;
- На участке бульвара Райниса от улицы Кр. Валдемара до улицы Кр. Барона;
- На участке бульвара Зигфрида Анны Мейеровиц от улицы Кр. Валдемара до улицы Калкю.
Движение общественного транспорта в указанных участках будет перенаправлено по близлежащим объездным дорогам.
Также при необходимости будет ограничено или перекрыто движение плавсредств на Рижском канале, на участке от Бастейкалнского моста до моста у здания Латвийской
национальной оперы и балета.
Также в районе проведения мероприятия будет ограничено передвижение на электросамокатах, велосипедах и электромобилях.
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