В понедельник, 11 сентября, в Риге будет частично перекрыто движение из-за встречи баскетбольной сборной Латвии с болельщиками в центре Риги, около памятника Свободы.

Движение будет ограничено с 16:30 до окончания мероприятия:

На участке бульвара Аспазияс от Кр. Барона до улицы Калькю;

На участке бульвара Бривибас от бульвара Райниса до улицы Меркеля;

На участке бульвара Райниса от улицы Кр. Валдемара до улицы Кр. Барона;

На участке бульвара Зигфрида Анны Мейеровиц от улицы Кр. Валдемара до улицы Калкю.

Движение общественного транспорта в указанных участках будет перенаправлено по близлежащим объездным дорогам.

Также при необходимости будет ограничено или перекрыто движение плавсредств на Рижском канале, на участке от Бастейкалнского моста до моста у здания Латвийской

национальной оперы и балета.

Также в районе проведения мероприятия будет ограничено передвижение на электросамокатах, велосипедах и электромобилях.

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