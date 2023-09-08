Приз получила Иева Алберте за публикацию на портале Delfi о доноре органов Алине Ансоне.

Как уже сообщалось, на премию Латвийской ассоциации журналистов были номинированы несколько работ журналистов портала Delfi. В том числе в номинации "Новостная журналистика и репортаж" — журналист русской версии портала Delfi Анастасия Ефремова, автор материала о гражданах России, которым предстоит сдать экзамен по латышскому языку, чтобы сохранить вид на жительство в Латвии.

В номинации "Новости и репортаж" в этом году приз достался авторам Иеве Варне и Сергею Медведеву (ТV3) за репортажи из Украины.

В номинации "Интервью или описание" награду получила Иева Алберте за материал "Спасла пятерых человек: история донора органов Алины Ансоне". Поскольку автор в настоящее время находится в Германии, ее приз получил главный редактор Delfi Филипс Ластовскис.

В категории "Исследование и аналитика" победил коллектив авторов программы "Запрещенный прием" на ЛТВ за фильм "Большая жизнь Марека" (в двух сериях).

В категории "Регионы и диаспора" приз вручили Оксане Пугачевой, Ивонне Плауде, Агите Пуките, Лиене Треде, Neatkarīgās Tukuma ziņas за материал "Украина должна победить!"

В категории "Редактор года" победила Илзе Пунцуле-Агинта, Латвийское радио.

Специальную премию "За выдающиеся достижения в области спортивной журналистики" вручили Раймонду Рудзату (ЛТВ) за интервью с президентом Латвийского олимпийского комитета Жоржем Тикмером.

Приз Инты Брикше за выдающийся вклад в журналистику был вручен Атису Климовичу.

Ежегодная премия за выдающиеся работы и достижения в журналистике вручается за период с июля 2022 года по июнь 2023 года.

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