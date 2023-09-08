Информационный центр Министерства внутренних дел (МВД) за 2,2 млн евро модернизирует инфраструктуру обмена данными на восточной границе, сообщил агентству LETA информационный центр МВД.

Для выявления и предотвращения несанкционированного пересечения границы должностные лица Государственной пограничной охраны патрулируют границу, ведут видеонаблюдение и получают информацию с различных датчиков.

После получения информации любого рода о движении на границе Латвийской Республики должностные лица Госпогранохраны должны быть способны определить, является ли это движение несанкционированным.

Поэтому для погранохраны критически важно не только заметить любое движение на находящейся под их ответственностью территории, но и суметь получить максимально возможный объем информации о людях и транспортных средствах.

В этом проекте предусмотрено модернизировать существующую инфраструктуру обмена данными, которая обеспечит общелатвийское национальное изображение в Европейской системе мониторинга границ (EUROSUR) и работу систем контроля государственной границы.

Планируется обеспечить Государственной пограничной охране возможность осуществления видеонаблюдения и мониторинга восточной границы страны с использованием видеокамер высокого разрешения и сигналов различных датчиков, а также обеспечить современную связь голосовой телефонии и улучшить качество каналов связи системы оперативной радиосвязи Министерства внутренних дел на расположенных на восточной границе базовых станциях радиосистемы.

Кроме того, планируется существенно увеличить емкость передачи данных структурным подразделениям Государственной пограничной охраны на восточной границе.

Общая стоимость проекта составляет 2 289 562 евро. Финансирование Евросоюза составляет 1 717 171 евро, а софинансирование госбюджета — 572 391 евро.

Проект планируется реализовать до 31 октября 2024 года.

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