В ближайшие сутки ожидается небольшая и переменная облачность, без осадков. Будет дуть слабый южный ветер. Ночью и утром местами образуется туман.
Температура воздуха на восходе солнца составит +10..+15 градусов, местами на востоке страны +8 градусов.
В воскресенье в Риге ожидается небольшая облачность, без осадков. При слабом южном ветре температура воздуха ночью опустится до +14 градусов, а днем достигнет +25 градусов.
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