Днем в воскресенье, 10 сентября, температура воздуха в Латвии составит +21..+26 градусов, прогнозируют синоптики.

В ближайшие сутки ожидается небольшая и переменная облачность, без осадков. Будет дуть слабый южный ветер. Ночью и утром местами образуется туман.

Температура воздуха на восходе солнца составит +10..+15 градусов, местами на востоке страны +8 градусов.

В воскресенье в Риге ожидается небольшая облачность, без осадков. При слабом южном ветре температура воздуха ночью опустится до +14 градусов, а днем достигнет +25 градусов.