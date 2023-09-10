Первые три дня следующей недели в Латвии будет по-летнему тепло, однако в четверг температура воздуха резко понизится, прогнозируют синоптики.

В понедельник , 11 сентября, в Латвии будет солнечно, осадков не ожидается, но утром местами будет туман.

При слабом ветре температура воздуха в ночь на 11 сентября составит +10...+15 градусов, днем ​​воздух прогреется до +23..+26 градусов, местами на побережье - до +19 градусов.

В понедельник в Риге ожидается сухая и солнечная погода при слабом ветре. Ночью минимальная температура воздуха на восходе солнца составит +15 градусов. Днем 11 сентября воздух прогреется до +25 градусов.

До среды ожидается преимущественно солнечная погода со слабым ветром, местами в ночные и утренние часы возможен туман. Температура воздуха ночью опустится до +10..+16 градусов, днем воздух прогреется до +22..+27 градусов, лишь в некоторых местах на побережье будет не более +20.

Во многих местах будут побиты рекорды тепла для конкретного дня, а в среду может быть побит и национальный рекорд, поскольку самая высокая температура воздуха, зарегистрированная в Латвии 13 сентября, составляет +25,6 градуса в 1955 году в Даугавпилсе.

После того, как с запада приблизится холодный атмосферный фронт, в среду в Курземе ожидаются кратковременные дожди и грозы, а в четверг вечером осадки прогнозируются по всей стране. При умеренном северном, северо-западном ветре температура воздуха в четверг не превысит +15..+19 градусов.

Ожидается, что в ночь с пятницы на субботу температура воздуха на большей части территории страны опустится до +3..+8 градусов, днем воздух прогреется до +16..+20 градусов. Во второй половине недели часто будет светить солнце, осадки возможны преимущественно в четверг и воскресенье.

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