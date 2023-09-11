Министерство культуры разработало поправки к закону об электронных СМИ и их управлении, предусматривающие новую модель финансирования общественных электронных СМИ.

Планируется установить, что размер дотации госбюджета общественным электронным СМИ составит не менее 0,12% от прогноза валового внутреннего продукта (ВВП) на соответствующий год, с увеличением финансирования следующие три года.

Переходные положения законопроекта предусматривают, что бюджет общественных электронных СМИ достигнет 0,12% валового внутреннего продукта (ВВП) в 2024 году, 0,13% ВВП в 2025 году и 0,14% ВВП в 2026 году.

В соответствии с новой моделью финансирования общественных электронных СМИ новый план развития будет подаваться на каждый следующий трехлетний период с обоснованием и достижимыми показателями эффективности.

Чтобы предотвратить чрезмерную компенсацию общественного заказа или недостаточное финансирование, модель предусматривает, что финансовое положение государственных СМИ будет оцениваться каждый год, а реализация среднесрочной стратегии деятельности будет оцениваться углубленно каждые три года.

В ходе трехлетней оценки Совет общественных электронных СМИ (СОЭСМИ) сделает вывод, достигают ли общественные электронные СМИ целей, поставленных в стратегии. Если цели не будут достигнуты, СОЭСМИ должен будет оценить причины и сделать вывод, произошло ли это из-за недостаточного финансирования или недостаточно эффективной работы общественных электронных СМИ.

Далее отчет СОЭСМИ будет оценивать комиссия Сейма по правам человека и связям с общественностью. После рассмотрения отчета в комиссии совет должен будет подготовить новый план развития общественных СМИ вместе с бюджетными заявками на три года для подачи в Кабинет министров.

В частности, будет оцениваться, обеспечивает ли модель независимое, адекватное и предсказуемое финансирование общественных СМИ, приближенное к среднему европейскому уровню финансирования. Если будут обнаружены несоответствия, появится повод начать дискуссию об изменении модели финансирования или внедрении новой модели.

Объем финансирования и механизм распределения должны гарантировать, что деятельность общественных СМИ не будет зависеть от желаний влиятельных сторон, например, политиков или экономического лобби. Отсюда следует, что объем финансирования, выделяемого общественным СМИ, должен быть связан не с политическими приоритетами момента, а с независимыми источниками финансирования.

По мнению Минкульта, упомянутые поправки обеспечат независимость СМИ, соответствие предполагаемым функциям, предсказуемость в трехлетней перспективе, а также позволят приблизиться к среднеевропейскому уровню финансирования, составляющему 0,16% ВВП.

Комментируя необходимость законопроекта, министерство напоминает, что с момента восстановления независимости финансирование Латвийского радио и Латвийского телевидения было одним из самых низких в Европе. Соответственно, у них ограничены возможности как по созданию нового качественного оригинального контента и охвату аудитории, так и по поддержанию и развитию инфраструктуры.

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