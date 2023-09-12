С сегодняшнего вечера до 15 сентября из-за работ по укладке асфальта по ночам будет ограничено движение транспортных средств на набережной Генерала Радзиньша, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

Сегодня ночью с 22:00 до 18:00 будет закрыто движение автотранспорта на участке набережной перед пересечением с улицей 13 января до улицы Тургенева.

В ночь с 14 на 15 сентября движение будет перекрыто на участке от пересечения с улицей 13 января до улицы Езусбазницас и на улице Тургенева от улицы Маскавас до набережной Генерала Радзиньша.

Водителей просят быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков и регулировщиков.

Работы ведутся в рамках интеграции проекта Rail Baltica в инфраструктуру центра Риги. Их выполняет объединение RBBL, куда входят строительные компании SIA Binders, AS LNK Industries и SIA Nordes Būve.

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