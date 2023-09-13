В четверг, во второй половине дня в Латвии начнется похолодание, температура воздуха будет примерно на 10 градусов ниже, чем ранее. К выходным немного потеплеет, местами будет выглядывать солнце.

В ночь на четверг и с утра во многих районах ожидаются грозы с ливнями, после обеда в зоне особо интенсивных осадков окажутся восточные районы страны. Во время грозы возможен град и сильные порывы ветра.

Под влиянием циклона в четверг вечером порывы северного ветра местами могут усилиться до 2 метров в секунду.

Температура воздуха +15..+19 градусов, в ночь на четверг до +3..+7 градусов. В субботу и воскресенье воздух прогреется до +17..+21 градуса.

В пятницу и субботу обойдется без существенных осадков, в воскресенье — кратковременные дожди.

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