В ночь на четверг и с утра во многих районах ожидаются грозы с ливнями, после обеда в зоне особо интенсивных осадков окажутся восточные районы страны. Во время грозы возможен град и сильные порывы ветра.
Под влиянием циклона в четверг вечером порывы северного ветра местами могут усилиться до 2 метров в секунду.
Температура воздуха +15..+19 градусов, в ночь на четверг до +3..+7 градусов. В субботу и воскресенье воздух прогреется до +17..+21 градуса.
В пятницу и субботу обойдется без существенных осадков, в воскресенье — кратковременные дожди.
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