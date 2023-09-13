Намерение "Нового Единства" взять себе сферу здравоохранения означает, что сферу "продолжат морить голодом", считает Профсоюз работников сферы здравоохранения и социального ухода.

Представитель профсоюза Инга Рудзите рассказала агентству LETA, что в проекте правительственной декларации на здравоохранение отведено 12% от основных расходов бюджета, тогда как ВОЗ рекомендует минимально отводить 12% от общих расходов. Даже с учетом выделенных на здравоохранение дополнительных 140 миллионов на медицину пойдет только 9,6% бюджета.

По мнению профсоюза, именно эти недостающие 2,4% — причина огромных очередей, плохих показателей общественного здоровья, высоких цен на частные медицинские услуги и роста неравенства в обществе.

Как сообщалось, "Новое Единство" претендует на восемь министерских постов из 16. В его управлении могут быть Министерство финансов, Министерство здравоохранения, Министерство образования, Министерство образования, Министерство иностранных дел, Министерство внутренних дел, Министерство юстиции и Министерство охраны среды и регионального развития. Министром здравоохранения может стать депутат Сейма Хосам Абу Мери, врач по профессии. Сейчас Минздрав возглавляет Лига Меньгелсоне, она была выдвинута на эту должность "Объединенным списком".

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