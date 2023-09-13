Министр регионального развития и окружающей среды Марис Спринджукс ("Объединенный список") принял решение освободить от должности многолетнего мэра Резекне Александра Барташевича (сейчас — партия "Вместе для Латвии", избран от "Согласия").

Более подробную информацию министр предоставит на пресс-конференции в четверг, 14 сентября.

Резекненское самоуправление оказалось в тяжелом финансовом положении. Для покрытия всех расходов муниципалитету в этом году не хватает около 3,9 млн евро. Чтобы сэкономить деньги, самоуправление решило сократить количество сотрудников: в августе появились сообщения, что работу могут потерять около 60 человек.

Проблемы города связаны с реализацией масштабных проектов, за которые руководство Резекне взялось по собственной инициативе. Самые большие трудности связаны с проектом спа-центра на берегу озера Ковшу. Изначально стоимость амбициозного проекта "Создание Резекненского рекреационного центра для развития туризма" составляла 12,4 млн евро. Реализация проекта началась три года назад, и за это время смета выросла на три миллиона евро. При этом найти арендатора для объекта городу пока не удается.

Еще в июле Спринджукс назвал действия думы Резекне бесхозяйственными и заявил, что необходимо провести аудит. В конце августа Барташевич направил Минфину предложение по финансовой стабилизации самоуправления. Министерство финансов при этом пришло к выводу, что дума Резекне вряд ли сможет выполнить свои обязательства перед кредиторами. Более трети от дефицита город планировал покрыть за счет новых заемных средств этого года.

Несколько попыток оппозиции отправить Александра Барташевича в отставку не увенчались успехом. В начале сентября Госконтроль начал финансовую ревизию в самоуправлении.

Марис Спринджукс на этой неделе потеряет пост вместе со всеми остальными министрами в правительстве Кришьяниса Кариньша.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram