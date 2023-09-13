В центре социального ухода "Рига" на Югле, где содержатся пожилые люди с проблемами со зрением, родственники обнаружили 95-летнюю женщину всю в синяках и ссадинах. Они пожаловались журналистам передачи "4-я студия" на телеканале LTV, что работники пансионата ничего не рассказали им о том, что их родственница пострадала — поэтому у них есть подозрения, что к ней применили насилие.

"У нас в пансионате живет мама, у нее был юбилей, 95 лет, и мы просто пришли ее поздравить, — рассказала родственница пострадавшей. — Мы пришли в пансионат и увидели жуткую картину: мама была вся синяя, сине-желтая, с выцарапанными глазами, можно сказать. Зрелище было просто ужасное".

Женщина показала журналистам фотографии, и действительно на ней видно, что все лицо и остальное тело пожилой женщины, слабовидящей и слабослышащей, покрыто синяками.

Работники пансионата объясняют, что клиентка упала, но родственникам кажется, что это синяки от ударов, кроме того, сама пожилая женщина утверждает, что ее билa соцработница. Какая именно, она сказать не смогла — по ее словам, она сразу "повернулась и пошла". Аудиозапись ее рассказа родственники передали журналистам.

"Руководство нам сказало, что, может быть, старый человек просто хочет домой и поэтому рассказывает, что все плохо", — говорит родственница, добавив, что раньше мама ничего плохого о пансионате не говорила — наоборот, говорила, что у нее все есть и о ней заботятся.

Руководитель центра социального ухода Юрис Саратов изучил все документы пострадавшей женщины и уверен — это был несчастный случай. Она шла на своих ходунках, зацепилась ими за туалетное кресло своей соседки, упала, ударилась о ходунки и разбила нос, от чего появились отеки в том числе под глазами. По словам Саратова, работники центра моментально отреагировали и обработали ушибы. Была вызвана неотложная помощь, ее увезли в больницу, но к вечеру после необходимых процедур вернули обратно. После этого пенсионерку переселили поближе к удобствам.

Он объяснил, что близких информируют в исключительных случаях, а в этом случае угрозы жизни не было, так что было решено не сообщать. Женщине выписали лекарства, и она быстро пошла на поправку. В центре пообещали обсудить вопрос информирования родственников в таких ситуациях.

Родственница пострадавшей говорит, что обратилась к журналистам, чтобы привлечь внимание к ситуации в целом и чтобы побудить руководство центров социального ухода внимательнее относиться к подбору персонала.

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