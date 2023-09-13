С утверждением нового правительства ожидаются изменения и в Рижской думе.

В столичную думу могут вернуться депутаты Национального объединения/Латвийского объединения регионов Юргис Клотиньш и Иева Бранте.

В свою очередь из фракции Рижской думы из-за этого вынуждены будут уйти Иева Холма и Эдгас Штелмахерс.

С другой стороны, Рижскую думу может покинуть Агнесе Логина ("Прогрессивные"), выдвинутая на пост министра культуры, а депутат думской фракции Майрита Лусе, возможно, перейдет в Сейм.

Для "Прогрессивных" это может означать сокращение числа депутатов во фракции Рижской думы, так как "Прогрессивные" участвовали в выборах вместе с партией Latvijas attīstībai и движением Par!, и следующим претендентом на пост депутата Рижской думы является представитель движения Par! Эдгар Екабсонс.

Если это произойдет, то количество депутатов фракции "Прогрессивные" уменьшится с 12 до 11 депутатов, а у движения Par! может появиться возможность создать отдельную фракцию, так как у него будет уже не два, а три представителя.

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