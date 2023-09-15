Лига Меньгелсоне, которая в предыдущем правительстве занимала должность министра здравоохранения, присоединилась к партии "Новое Единство", свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении Delfi. Она не принадлежала ни к одной партии, но была выдвинута на пост министра "Объединенным списком"

Меньгелсоне может начать работу в бюро нового министра здравоохранения (им, скорее всего, будет Хосам Абу Мери), возможно, в качестве парламентского секретаря министерства.

Меньгелсоне много лет возглавляла Латвийскую конфедерацию работодателей. Летом 2022 году вместе с другими представителями конфедерации она была упомянута в числе основателей тогда еще общества "Объединенный список", однако вскоре заявила, что сохраняет политическую нейтральность. Несмотря на это, после выборов в 2022 году "Объединенный список" выдвинул ее на пост министра здравоохранения.

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