В числе первых работ министра образования и науки Анды Чакши ("Новое Единство") в новом правительстве будет разработка новой модели финансирования образования, которая призвана обеспечить повышение зарплат учителей в течение трех лет.

"Мой план на этот период — добиться, чтобы зарплата хорошего учителя достигла конкурентоспособного уровня — 2500 евро в месяц", — сказала Чакша.

Она отметила, что самые большие проблемы в сфере образования остаются неизменными — необходимо повышать качество образования на всех его уровнях и увеличивать соответствующее финансирование. Это нельзя рассматривать в отрыве от развития содержания образования, что в свою очередь требует не только дополнительного финансирования, но и значительных временных ресурсов.

Важной задачей Чакша также считает формирование в Латвии единой школы, которое было начато 1 сентября.

"Сегрегация детей в школах должна быть прекращена. В разных самоуправлениях ситуация разная. Все должны понять, что больше не будет никаких отступлений и мы не будем закрывать глаза на фактическую ситуацию в школах", — подчеркнула министр, добавив, что введение латышского языка в школах, ранее реализовавших программы нацменьшинств, будет поддерживаться правительством как сейчас, так и в будущем.

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