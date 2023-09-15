По данным опроса, проведенного на этой неделе социологической службой Norstat, отставку Каи Каллас с поста премьер-министра поддерживают 69% жителей Эстонии. Об этом сообщает эстонская вещательная организация ERR.

На вопрос "Считаете ли Вы, что Кая Каллас должна уйти в отставку с поста премьер-министра?", 25% ответили "нет" или "скорее нет", еще 6% затруднились с ответом.

По сравнению с аналогичным опросом, проведенным на прошлой неделе, настроение общества немного изменилось: тогда за отставку премьер-министра высказались 67% респондентов. При этом в первом опросе, проведенном 25 августа, отставку Каллас поддерживали 57% респондентов.

Отставку Каллас почти поголовно поддерживают избиратели оппозиционных партий: 98% сторонников EKRE, 93% сторонников Isamaa и 92% сторонников Центристской партии.

Среди партий правительственной коалиции большинство поддерживает отставку Каллас только среди сторонников социал-демократов (57%).

Уход премьер-министра считают правильным 45% избирателей Eesti 200 и лишь 15% - Партии реформ.

Опрос Norstat был проведен 13 сентября методом онлайн-анкетирования среди граждан Эстонии в возрасте от 18 лет и старше. В нем приняли участие 1000 респондентов.

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