Министерство здравоохранения подало на согласование в правительство проект распоряжения о выделении 33,2 млн евро на здравоохранение, пишет агентство LETA.

Правительство должно принять решение о выделении средств, чтобы предотвратить чрезвычайную ситуацию с доступностью медицинских услуг и обеспечить непрерывность их оказания. Указанная сумма — часть от 41,3 миллиона евро, которые правительство решило выделить отрасли в начале сентября.

Поставщики медицинских услуг уже предупредили о возможных перебоях в оказании услуг, и, если не решить вопрос в срочном порядке, в медицине может возникнуть экстренная ситуация, когда жителям Латвии до конца 2023 года будет доступна только неотложная медицинская помощь.

Выделенные средства будут направлены на оплату компенсируемых лекарств, оплату назначенных врачами лабораторных исследований, стационарное лечение, в том числе интенсивную терапию, на питание пациентов в больницах, а также на ультразвуковые исследования в Детской клинической университетской больнице (BKUS).

Для обеспечения непрерывности медицинских услуг в больницах в октябре, ноябре и декабре будет дополнительно выделено 9,6 млн евро. Больницы смогут продолжать оказывать 71 400 пациентам неотложную и плановую помощь, тем самым предотвращая перебои в оказании медицинских услуг.

Еще 4,5 миллиона евро будет выделено на повышение тарифа на койко-дни в интенсивной терапии в октябре, ноябре и декабре, что позволит оплатить 40 713 койко-дней, то есть 11 300 пациентов смогут получить лечение. Финансирование питания в больницах будет увеличено с 5 евро до 7 евро в день, на что до конца года нужно дополнительно 1,14 млн евро.

На компенсируемые лекарства и медицинские изделия необходимо 14,76 миллиона евро, что обеспечит наличие лекарств для 170 545 пациентов. Для покрытия расходов на лабораторные исследования в период с июля по декабрь 2023 года, превышающие включенный в договоры объем, необходимо 3,1 миллиона евро.

73 422 евро требуется на проведение УЗИ для детей в BKUS в в период с октября года по декабрь 2023 года.

Здравоохранение в Латвии столкнулось с острой нехваткой финансовых средств, когда реальные потребности пациентов оказались больше, чем выделенное государством финансирование, а также с существенным ростом затрат, так как установленные государством тарифы на услуги не соответствуют реальным затратам, что создает убытки медицинским учреждениям. В этом году за медицинской помощью обратилось на 20% больше людей, чем годом ранее.

Правительство 21 июля выделило на здравоохранение дополнительно 140 млн евро. Первый транш из этой суммы — 57 млн евро — правительство согласовало 13 июля, второй в размере 41,3 млн евро — 5 сентября.

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