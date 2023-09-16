В воскресенье в Латвии будет постепенно увеличиваться облачность, но температура воздуха ожидается в среднем на один градус выше, чем в субботу.

По прогнозам синоптиков, предстоящей ночью ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха при слабом и умеренном южном ветре понизится до +7…+12 градусов, в восточных районах — до +4 градусов.

Днем облачность увеличится, местами пройдет кратковременный дождь. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного, который в Курземе, а к вечеру уже на большей части территории страны сменится на северный. Максимальная температура составит +18…+22 градуса.

В Риге в воскресенье ожидается небольшая облачность, которая усилится во второй половине дня. День пройдет без существенных осадков. Южный ветер от слабого до умеренного сменится юго-западным, во второй половине дня западный ветер перейдет в северный. Температура воздуха ночью не опустится ниже +10 градусов, а днем достигнет +21 градуса.

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