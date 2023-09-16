На следующей неделе, 23 сентября, на Луцавсале состоится "Осенний спортивный день", сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

В конце сентября в Латвии и Европе пройдет Европейская неделя спорта, в рамках которой жители смогут принять участие в различных спортивных мероприятиях. В столице эту международную акцию откроет "Осенний спортивный день".

Мероприятия начнутся в 11.00. В течение всего дня на территории парка посетители смогут попробовать себя в различных видах физической деятельности, пройти интеллектуальные испытания и выполнить задачи, проверяющие находчивость.

Все желающие смогут принять участие в фотоориентировании, эстафетах, творческих мастерских и других мероприятиях. Будут организованы показательные выступления и мастер-классы по различным видам спорта.

Также будет проведено несколько конкурсов с розыгрышем призов.

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