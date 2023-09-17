Проживающая в США Айна Бирута Блаке после своей кончины завещала 200 тысяч долларов США (187 483 евро) на образование латвийской молодежи, сообщили агентству ЛЕТА в "Фонде Витолсов".

На данный момент неизвестно, сколько стипендий на эту сумму будет выплачено и каков будет их размер.

Блаке родилась в Риге в 1926 году, но большую часть жизни провела в США, где нашла убежище после Второй мировой войны. На протяжении многих лет она работала и руководила организациями, которые заботятся о бездомных животных. По словам представителей фонда, в 2008 году Блаке вместе со своими соратниками сумела собрать 400 000 долларов США на открытие нового приюта для животных.

Дарительница также заботилась о сохранении латышскости за рубежом, активно используя латышский язык в общении с родственниками, заказывая латышские книги и периодические издания.

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