Утвержденные на министерских постах в новом правительстве бывшие депутаты Рихард Козловскис, Инга Берзиня и Хосам Абу Мери (все трое — "Новое Единство") откажутся от депутатских зарплат.

В новом правительстве Эвики Силини ("Новое Единство") Козловскис является министром внутренних дел, Берзиня — министром охраны среды и регионального развития, а Абу Мери — министром здравоохранения.

Все трое бывших парламентариев известили президиум Сейма, что с 15 сентября они отказываются от депутатских зарплат на время, пока будут министрами.

Брутто-зарплата депутата Сейма в 2023 году составляет 3981 евро, а брутто-зарплата министра — 7052 евро.

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