С октября и до конца 2023 года домашним хозяйствам будет компенсироваться 69% от фиксированной платы за мощность, установленного в тарифе Sadales tīkls, или так называемого абонента мощности, информирует агентство LETA.

Соответствующие поправки к законам Кабинет министров рассмотрит во вторник, 19 сентября. Далее решение должен утвердить Сейм.

До 1 ноября ответственные министерства должны подготовить решения, как уже в следующем году решать проблему роста тарифов Sadales tīkls для физических лиц, подчеркнула Силиня.

Ранее высокие тарифы Sadales tīkls на распределение электроэнергии вызвали возмущение в обществе. Президент Эдгар Ринкевич еще в августе заявил, что новые тарифы на распределение электроэнергии не кажутся ему ни соразмерными, ни разумными, ни обоснованными.

В августе после встречи бывшего премьера Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") с руководством Комиссии по регулировании общественных услуг (КРОУ) стало известно, что тарифы будут пересмотрены в декабре, а не через год, как предполагалось ранее.

Обязательство до конца года ввести механизм частичной компенсации роста тарифов на распределение электроэнергии значится в декларации правительства Эвики Силини.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram