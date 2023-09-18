С октября и до конца 2023 года домашним хозяйствам будет компенсироваться 69% от фиксированной платы за мощность, установленного в тарифе Sadales tīkls, или так называемого абонента мощности, информирует агентство LETA.
Об этом после первого после утверждения нового правительства коалиционного собрания сообщили премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство"), министр экономики Виктор Валайнис (Союз "зеленых" и крестьян) и министр сообщения Каспарс Бришкенс ("Прогрессивные").
Соответствующие поправки к законам Кабинет министров рассмотрит во вторник, 19 сентября. Далее решение должен утвердить Сейм.
До 1 ноября ответственные министерства должны подготовить решения, как уже в следующем году решать проблему роста тарифов Sadales tīkls для физических лиц, подчеркнула Силиня.
Ранее высокие тарифы Sadales tīkls на распределение электроэнергии вызвали возмущение в обществе. Президент Эдгар Ринкевич еще в августе заявил, что новые тарифы на распределение электроэнергии не кажутся ему ни соразмерными, ни разумными, ни обоснованными.
В августе после встречи бывшего премьера Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") с руководством Комиссии по регулировании общественных услуг (КРОУ) стало известно, что тарифы будут пересмотрены в декабре, а не через год, как предполагалось ранее.
Обязательство до конца года ввести механизм частичной компенсации роста тарифов на распределение электроэнергии значится в декларации правительства Эвики Силини.