По прогнозам синоптиков, на этой неделе в Латвии сохранится необычно теплая для второй половины сентября погода.

Как отмечает Rus. LSM.lv, в ночь на вторник воздух прогреется до +10..+17 градусов, а жнем потеплеет уже до +20..+25 градусов. Синоптики сообщают, что 19 сентября в ряде районов Латвии пройдут дожди.

В среду усилится облачность, во многих районах пройдут дожди, максимальная температура воздуха +16… +21 градус.

В четверг и пятницу снова солнечно, ветер сменит направление на южное. В этот день могут быть побиты рекорды тепла: температура воздуха достигнет +23… +27 градусов. Издание напоминает, что исторический рекорд максимальной температуры воздуха для этого дня был установлен в 189 году, когда в Приекули зафиксировали +24,3 градуса.

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