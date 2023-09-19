Компания Bererix, занимающаяся строительством Rail Baltica, начала работу над каркасной конструкцией крыши нового здания железнодорожного вокзала. Эти работы начались с установки арки здания.

К концу ноября в южной зоне станции планируется установить восемь таких конструкций, причем работа будет вестись и днем, и ночью. Самая высокая точка здания будет достигать 30 метров.

Основания первых трех арок появятся в западной части станции в течение сентября. Каждая конструкция весит от 38 до 41 тонны. Поскольку части этой конструкции слишком тяжелые и большие, чтобы транспортировать их целиком, их в течение нескольких дней будут монтировать и сваривать уже на стройплощадке. По стройплощадке детали конструкции перемещает самоходный модулярный транспортер, а поднимаются над уровнем перрона они с помощью самого большого в Балтии гусеничного крана.

С учетом того, что конструкцию монтируют поблизости от железнодорожных путей, работы в основном ведутся вечером, с 21:00 до 24:00, чтобы минимально влиять на движение. В отдельные вечера из-за строительства закрыт пятый путь, и поезда на Елгаву отходят с первого.

В ближайшие месяцы будет идти работа над строительством железнодорожных развязок и над пассажирской платформой. Планируется закончить бетонирование будущего зала ожидания и сделать каркас крыши. Она будет состоять из тысяч стальных прутов, которые соединены стальными узлами.

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