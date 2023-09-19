Предварительная информация — еще до перерасчетов — свидетельствует о том, что с прошлого отопительного сезона образовался остаток в 90 млн евро, которые планировалось потратить на энергетическую поддержку жителей. Такая информация, как сообщает агентство LETA, была озвучена на заседании Ревизионной комиссии Сейма.

Отвечая на вопрос депутата Андраса Берзиньша (Союз "зеленых" и крестьян), представитель Министерства климата и энергетики Лива Шнитко подчеркнула, что такая сумма фигурировала до производства необходимых перерасчетов.

После перерасчетов уже указанная сумма будет зачислена обратно в госбюджет, сообщила представитель министерства.

Шнитко также сообщила на заседании комиссии о том, что Министерство климата и энергетики готовит предложения по оказанию адресной поддержки в предстоящем отопительном сезоне в связи с ростом цен на энергоресурсы.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram