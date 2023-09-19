Несмотря на экспортный контроль и санкции, с начала полномасштабной войны в Украине в Россию из Латвии было импортировано микросхем на миллионы евро. Об этом пишет издание The Insider.

Один из ключевых импортеров микроэлектроники из Латвии — компания "Леста-М": по данным издания, объем ее госконтрактов на поставку микросхем составил более 80 млн рублей (926 тыс. евро), а ее государственные заказчики — в основном предприятия военно-промышленного комплекса, в том числе производители ракет "Искандер" и зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2Э".

Продукцию в Россию также поставляет предприятие ALFA, основанное на базе Рижского завода полупроводниковых приборов (РЗПП).

В системе госзакупок можно найти данные о поставках "Компания Леста-М" разным госкомпаниям 68 наименований микросхем и радиодеталей. The Insider идентифицировал, что 59 из них были произведены на Рижском заводе полупроводниковых приборов. Подавляющее большинство заказов компании — от предприятий российского военно-промышленного комплекса.

По словам источников The Insider в ВСУ, в сбитых российских ракетах до сих пор не находили рижских микросхем, поэтому пока неясно, использовались ли они уже при производстве ракет, но точно могут использоваться, так как похожие по параметрам устройства обнаруживались, в частности, в "Кинжалах", С-300 и X-59.

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