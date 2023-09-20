У Латвии нет необходимости в своем терминале сжиженного природного газа (СПГ), заявил в среду, 20 сентября, новый министр климата и энергетики Каспарс Мелнис (Союз "зеленых" и крестьян) в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения.

Министр заявил, что на данный момент не видит необходимости в таком терминале в Латвии, поскольку мощностей соседних стран вполне достаточно. "Да, мы можем построить свой терминал, но надо понимать, что за это кто-то должен будет платить", — добавил Мелнис.

Политик также отметил, что Инчукалнское подземное хранилище газа в настоящее время заполнено на 88,6%, а сезон закачки еще продолжается.

Министр добавил, что в настоящее время в Инчукалнское подземное хранилище газа закачено 20,2 тераватт-часа (ТВтч), а Латвия в сезон потребляет в среднем 12-14 ТВтч. "Поэтому мы полностью готовы к этой зиме", — сказал Мелнис.

При этом он отметил, что Латвия заключила договор о долгосрочном сотрудничестве с литовским терминалом, а также работает с эстонскими коллегами, и при необходимости может наладить сотрудничество с терминалом в Палдиски.

"На данный момент мощностей региональных терминалов достаточно. Поэтому на вопрос о том, стоит ли нам строить терминал самим, нужно смотреть чисто финансово, сколько это будет стоить", — сказал Мельнис.

Как уже сообщалось, в пятницу, 15 сентября, Сейм утвердил правительство Эвики Силини ("Новое Единство"), в которое вошли "Новое Единство", СЗК и "Прогрессивные".

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