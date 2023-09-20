Департамент полиции и погранохраны Эстонии направил на латвийско-белорусскую границу полицейское подразделение ESTPOL8, чтобы помочь южным соседям сдерживать незаконную миграцию на границе Латвии и Беларуси.

На латвийско-белорусской границе возросло число незаконных пересечений границы и попыток пересечения, в связи с чем пограничная охрана Латвии обратилась к Департаменту полиции и погранохраны Эстонии с просьбой о помощи. Эстония приняла решение удовлетворить просьбу и 20 сентября направила в Латвию команду ESTPOL8, состоящую из 12 человек, в которую входят сотрудники разных подразделений и префектур Департамента полиции и погранохраны, сообщила в среду BNS пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Задача ESTPOL8 — участие в наземном патрулировании, наблюдение с помощью дронов и мониторинг ситуации. Командировка продлится до 4 октября, после чего команда вернется в Эстонию.

По словам руководителя отдела пограничной охраны Департамента полиции и погранохраны Вейко Коммусаара, цель командированной в Латвию команды ESTPOL8 — помочь коллегам обеспечить безопасность границы и приобрести необходимый опыт. "Латвийско-белорусская граница — граница НАТО и внешняя граница ЕС, так что это и наша граница. Поэтому оказание помощи нашим южным соседям увеличивает также внутреннюю безопасность Эстонии. Попытки миграционной атаки на границах наших южных соседей показывают, насколько важно для нас сейчас готовиться к кризису, так как аналогичные атаки в какой-то момент могут быть направлены и на нас. Работа в другой стране и в международной среде позволит нашим сотрудникам получить очень хороший опыт и повысит готовность Департамента полиции и погранохраны действовать в подобной ситуации", — заявил руководитель отдела пограничной охраны.

Руководитель команды ESTPOL8 Эдраг Паул подтвердил, что подготовка завершена, и подразделение готово к командировке. "Команда состоит из представителей разных префектур и рабочих сфер, чтобы мы могли успешно справляться с выполнением разных задач. Прежде всего, мы оказываем помощь в патрулировании границы, но при необходимости готовы также включиться в усмирение толпы", — заявил начальник ESTPOL8.

Руководитель бюро международного сотрудничества Департамента полиции и погранохраны Реэт Цейсиг отметила, что в нынешней сложной ситуации безопасности необходимо идти в ногу с соседями и оказывать взаимную поддержку. "Эстония раньше командировала полицейских и пограничников в соседние государства и при необходимости будет делать это и впредь. Сотрудничество и взаимовыручка повышает репутацию Эстонии и демонстрирует партнерам, что мы последовательны и заслуживаем доверия. Мы уверены, что в случае необходимости можем рассчитывать и на поддержку других", — добавила руководитель бюро международного сотрудничества.

Ранее Эстония оказывала помощь Литве в сдерживании миграционного давления из Белоруси. Латвии Эстония оказывала поддержку в 2022 году командированным полицейским подразделением ESTPOL6, которое совместно с латвийскими коллегами обеспечивало охрану общественного порядка во время работ по демонтажу советских памятников.

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