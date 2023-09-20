В среду перед зданием Сейма прошел пикет в знак протеста против изменений в законе о защите животных. Поправки, по мнению организаторов акции, только усложнят оказание помощи попавшим в беду животным.

Как заявила организатор акции, руководитель общества спасения животных Zanimal Hope Занда Паэглите, в проект поправок к закону ко второму чтению внесено предложение, которое фактически препятствует оказанию помощи животным, находящимся в беспомощном состоянии, требуя от каждого желающего оказать помощь предварительно зарегистрироваться в качестве приюта для животных, тем самым "запрещая латвийскому обществу проявлять гуманность и неравнодушие".

"Не допустим ограничений на оказание помощи животным, которые зависят от нас, от нашего сострадания", - призывает Паэглите.

Представитель Рижской думы Мартиньш Вилемсонс сообщил, что самоуправление дало разрешение на проведение пикета Zanimal Hope. Участие в пикете приняли представители 31 организации по защите прав животных.

Как сообщалось, в мае Сейм концептуально одобрил поправки к закону о защите животных, которые предусматривают разработку новых требований к содержанию домашних животных, условиям их разведения, расширяют полномочия госорганов по возбуждению дел об административных правонарушениях в случае нарушения правил содержания и защиты животных.

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