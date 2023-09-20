В кабинетах вакцинации с сегодняшнего дня, 20 сентября, доступны приспособленные вакцины против Covid-19, сообщили в Национальной службе здравоохранения (НСЗ).

Сейчас в кабинетах вакцинации доступны вакцины производителя вакцин Pfizer Comirnaty Original/Omicron BA.1 и Comirnaty Original/Omicron BA.4-5, также с сегодняшнего дня будут доступны и вакцины Comirnaty Omicron XB.1.5".

Всего НСЗ получила 86600 доз вакцины Comirnaty Omicron XB.1.5.

Вакцинация от Covid-19 по-прежнему является оплачиваемой государством услугой.

Государственное агентство лекарств (ГАЛ) ранее пояснило, что вакцина применяется для предотвращения заболевания Covid-19 у взрослых и детей от шести месяцев.

Вакцины Covid-19 приспособлены для соответствия циркулирующим вирусным разновидностям. Конкретная вакцина разработана для того, чтобы она была направлена против подвида омикрона XBB, согласно рекомендациям Европейского агентства лекарств (ЕАЛ) и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ), а также других международных регулирующих учреждений и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Поскольку подвид омикрона XBB.1.5 имеет тесное родство с другими циркулирующими сейчас вирусными разновидностями, ожидается, что эта вакцина поможет сохранить оптимальную защиту от инфекции Covid-19, которую инициируют эти циркулирующие разновидности вируса, а также подвид омикрона XBB.1.5, ранее отмечало ГАЛ.

Как сообщалось, с конца августа распространение Covid-19 в Латвии растет, и это можно объяснить как началом обучения в школах, так и возвращением людей в города после летних отпусков.

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